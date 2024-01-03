Девушка хочет больше времени уделять актерской деятельности.

Американская певица и актриса Селена Гомес хочет уйти со сцены. Недавно она выпустила новый альбом и заговорила о своих планах. В интервью для CNN девушка сказала, что больше не хочет заниматься музыкой.

"Чем старше я становлюсь, тем больше я хотела бы найти что-то, на чем бы остановиться. В идеале я хотела бы сосредоточиться на своей актерской карьере", - заявила Гомес.

31-летняя девушка добавила, что с детства мечтала стать "серьезной актрисой". Ее музыкальная карьера началась неожиданно и только потому, что компания Дисней обратилась к ней с просьбой создать альбом. В то время она снималась в ситкоме Disney Channel "Волшебники из Уэйверли Плейс" и не могла отказать. Однако сейчас Селена говорит, что это дело ей больше неинтересно.

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"Я никогда не собиралась полностью посвятить себя пению, но, видимо, это хобби переросло во что-то другое", - сказала Гомес.

Что известно о Селене Гомес

Селена Гомес - известная американская певица и актриса. За всю свою карьеру она продала более 7 миллионов копий своих альбомов и 22 миллиона копий синглов по всему миру. Звезда имеет немало престижных наград, в частности стала "Женщиной года" на церемонии Billboard Women in Music, получила "Грэмми" за свой испаноязычный альбом и несколько лет подряд была кумиром молодежи.

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