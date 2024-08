Девушка стала невестой.

Известная американская певица и актриса Селена Гомес, которая встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко, спровоцировала сплетни о помолвке. Об этом пишет издание The Mirror.

Известно, что девушка уже год в отношениях. А недавно она опубликовала у себя в Instagram несколько фото с бойфрендом. На снимках пара показала, как проводит время вместе, а также сама Селена надела вечернее платье и заинтриговала подписчиков.

"Замечательная ночь", - написала Селена и добавила на безымянный палец два смайлика в виде сердечка.

После этого поклонники звезды уверены, что таким образом девушка скрывает обручальное кольцо. Поэтому они начали поздравлять ее с новым статусом и желать счастья паре.

"Селена Гомес помолвлена. Она скрывает обручальное кольцо. Поздравляю ее и Бенни"

"Селена Гомес и Бенни Бланко помолвлены"

"Они точно готовятся к свадьбе".

Интересно, что сама пара пока не комментировала эти сплетни. Однако, поговаривают, что помолвка певицы и продюсера была на выходных, а празднование события состоялось в пляжном домике в окружении ближайших друзей.

Что известно о Селене Гомес

Селена Гомес за свою певческую карьеру продала более 7 миллионов копий альбомов и 22 миллиона копий синглов в мире. У звезды есть немало престижных наград, в частности, она стала "Женщиной года" на церемонии Billboard Women in Music, получила "Грэмми" за свой испаноязычный альбом и несколько лет подряд была кумиром молодежи. Самые известные ее хиты: "Love You Like A Love Song", "Look At Her Now" и многие другие.

