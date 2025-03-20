Кинопортал SlashFilm, который посвящен киноиндустрии и фильмам, объявил 20-ку лучших актеров в истории.
Авторы рейтинга отмечают, что каждый актер поразил своим талантом на экране. Их игра, даже несмотря на времена, остается потрясающей.
Интересно, что в список в произвольном порядке вошли как звезды кинематографа, так и современные актеры.
Видео дня
Список лучших актеров всех времен:
- Том Круз (самые известные фильмы "Миссия невыполнима", "Человек дождя")
- Морган Фриман (самые известные фильмы "Побег из Шоушенка", "Семь")
- Аль Пачино (самые известные фильмы "Запах женщины" и "Крестный отец")
- Спенсер Трейси (самые известные фильмы "Отважные капитаны", "Старик и море")
- Джек Николсон (самые известные фильмы "Пролетая над гнездом кукушки", "Сияние")
- Чарли Чаплин (самые известные фильмы "Огни большого города", "Великий диктатор")
- Леонардо Ди Каприо (самые известные фильмы "Титаник", "Легенда Хью Гласса")
- Джин Хэкмен (самые известные фильмы "Французский связной", "Непрощенный")
- Лоуренс Оливье (самые известные фильмы "Грозовой перевал", "Гамлет")
- Питер О'Тул (самые известные фильмы "Прощай, король!", "Лоуренс Аравийский")
- Джеймс Стюарт (самые известные фильмы "Окно во двор", "Бесподобный мистер Фокс")
- Роберт Де Ниро (самые известные фильмы "Крестный отец-2", "Таксист")
- Сидни Пуатье (самые известные фильмы "Если мы можем это сделать", "Горячий ночной поезд")
- Филипп Сеймур Хоффман (самые известные фильмы "Капоте", "Одержимый")
- Дэниел Дэй-Льюис (самые известные фильмы "Нефть", "Моя левая нога")
- Кэри Грант (самые известные фильмы "На выходной с принцем", "Загадочный город")
- Тосиро Мифунэ (самые известные фильмы "Семь самураев", "Расемон")
- Пол Ньюман (самые известные фильмы "Что случилось с Джейн?", "Хладнокровный Люк")
- Дензел Вашингтон (самые известные фильмы "Слава", "Тренировочный день")
- Марлон Брандо (самые известные фильмы "Крестный отец", "В порту").
Напомним, ранее стало известно имя лучшего актера всех времен.