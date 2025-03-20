Названы имена лучших актеров в истории / скриншот YouTube, коллаж УНИАН

Кинопортал SlashFilm, который посвящен киноиндустрии и фильмам, объявил 20-ку лучших актеров в истории.

Авторы рейтинга отмечают, что каждый актер поразил своим талантом на экране. Их игра, даже несмотря на времена, остается потрясающей.

Интересно, что в список в произвольном порядке вошли как звезды кинематографа, так и современные актеры.

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Список лучших актеров всех времен:

  • Том Круз (самые известные фильмы "Миссия невыполнима", "Человек дождя")
  • Морган Фриман (самые известные фильмы "Побег из Шоушенка", "Семь")
  • Аль Пачино (самые известные фильмы "Запах женщины" и "Крестный отец")
  • Спенсер Трейси (самые известные фильмы "Отважные капитаны", "Старик и море")
  • Джек Николсон (самые известные фильмы "Пролетая над гнездом кукушки", "Сияние")
  • Чарли Чаплин (самые известные фильмы "Огни большого города", "Великий диктатор")
  • Леонардо Ди Каприо (самые известные фильмы "Титаник", "Легенда Хью Гласса")
  • Джин Хэкмен (самые известные фильмы "Французский связной", "Непрощенный")
  • Лоуренс Оливье (самые известные фильмы "Грозовой перевал", "Гамлет")
  • Питер О'Тул (самые известные фильмы "Прощай, король!", "Лоуренс Аравийский")
  • Джеймс Стюарт (самые известные фильмы "Окно во двор", "Бесподобный мистер Фокс")
  • Роберт Де Ниро (самые известные фильмы "Крестный отец-2", "Таксист")
  • Сидни Пуатье (самые известные фильмы "Если мы можем это сделать", "Горячий ночной поезд")
  • Филипп Сеймур Хоффман (самые известные фильмы "Капоте", "Одержимый")
  • Дэниел Дэй-Льюис (самые известные фильмы "Нефть", "Моя левая нога")
  • Кэри Грант (самые известные фильмы "На выходной с принцем", "Загадочный город")
  • Тосиро Мифунэ (самые известные фильмы "Семь самураев", "Расемон")
  • Пол Ньюман (самые известные фильмы "Что случилось с Джейн?", "Хладнокровный Люк")
  • Дензел Вашингтон (самые известные фильмы "Слава", "Тренировочный день")
  • Марлон Брандо (самые известные фильмы "Крестный отец", "В порту").

Напомним, ранее стало известно имя лучшего актера всех времен.

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