Эти актеры поразили зрителей своим талантом.

Кинопортал SlashFilm, который посвящен киноиндустрии и фильмам, объявил 20-ку лучших актеров в истории.

Авторы рейтинга отмечают, что каждый актер поразил своим талантом на экране. Их игра, даже несмотря на времена, остается потрясающей.

Интересно, что в список в произвольном порядке вошли как звезды кинематографа, так и современные актеры.

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Список лучших актеров всех времен:

Том Круз (самые известные фильмы "Миссия невыполнима", "Человек дождя")

Морган Фриман (самые известные фильмы "Побег из Шоушенка", "Семь")

Аль Пачино (самые известные фильмы "Запах женщины" и "Крестный отец")

Спенсер Трейси (самые известные фильмы "Отважные капитаны", "Старик и море")

Джек Николсон (самые известные фильмы "Пролетая над гнездом кукушки", "Сияние")

Чарли Чаплин (самые известные фильмы "Огни большого города", "Великий диктатор")

Леонардо Ди Каприо (самые известные фильмы "Титаник", "Легенда Хью Гласса")

Джин Хэкмен (самые известные фильмы "Французский связной", "Непрощенный")

Лоуренс Оливье (самые известные фильмы "Грозовой перевал", "Гамлет")

Питер О'Тул (самые известные фильмы "Прощай, король!", "Лоуренс Аравийский")

Джеймс Стюарт (самые известные фильмы "Окно во двор", "Бесподобный мистер Фокс")

Роберт Де Ниро (самые известные фильмы "Крестный отец-2", "Таксист")

Сидни Пуатье (самые известные фильмы "Если мы можем это сделать", "Горячий ночной поезд")

Филипп Сеймур Хоффман (самые известные фильмы "Капоте", "Одержимый")

Дэниел Дэй-Льюис (самые известные фильмы "Нефть", "Моя левая нога")

Кэри Грант (самые известные фильмы "На выходной с принцем", "Загадочный город")

Тосиро Мифунэ (самые известные фильмы "Семь самураев", "Расемон")

Пол Ньюман (самые известные фильмы "Что случилось с Джейн?", "Хладнокровный Люк")

Дензел Вашингтон (самые известные фильмы "Слава", "Тренировочный день")

Марлон Брандо (самые известные фильмы "Крестный отец", "В порту").

Напомним, ранее стало известно имя лучшего актера всех времен.

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