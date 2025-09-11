'Поворотный момент': принц Гарри впервые за 19 месяцев встретился с королем Чарльзом III

В последний раз герцог Сассекский видел своего отца в феврале 2024 года.

Вечером в среду, 10 сентября, принц Гарри впервые за 19 месяцев встретился со своим отцом, королем Чарльзом III. Как пишет The Telegraph, они провели вместе 54 минуты за "частным чаем" в Кларенс-хаусе, лондонской резиденции монарха.

Отмечается, что встреча состоялась накануне возвращения принца Гарри в Калифорнию после визита в Великобританию, связанного с благотворительными проектами. После чаепития герцог Сассекский посетил мероприятие Invictus Games в Лондоне.

"Эта встреча, пусть и краткая, станет поворотным моментом в их отношениях. Герцог не скрывал своего желания помириться с королем, но его многочисленные судебные тяжбы и склонность открыто выражать свои чувства по телевидению тому не способствовали", - говорится в статье.

Как известно, герцог в последний раз видел своего отца лично в феврале 2024 года во время вынужденной поездки в Великобританию после того, как у короля диагностировали рак.

Также указывается, что визит принца Гарри на этой неделе совпал с чередой публичных мероприятий его брата, принца Уэльского, однако они, оставаясь вдали друг от друга, так и не встретилась.

Вместе в тем, по данным издания, Гарри нашел время, чтобы лично посетить могилу покойной королевы Елизаветы II в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Дворец дал ему на это специальное разрешение после прибытия в Лондон.

Напомним, ранее СМИ писали, что принц Уильям планирует "отрезать" Гарри от монархии, когда станет королем.

