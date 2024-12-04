Алекс Консани совершила каминг-аут еще в 8 лет.

В столице Великобритании прошла церемония вручения премии Fashion Awards 2024. Ежегодно учредители премии выбирают мировых звезд, которые сделали вклад в индустрию моды. В этом году званием "модель года" наградили трансгендерную модель Алекс Консани.

Как сообщает The New York Times, это первый в истории мероприятия прецидент, когда победу одержал трансгендерный человек. Американка, по данным издания, "доминировала в индустрии" в течение года и достигла немалых вершин, которые были не под силу некоторым звездам.

После вручения почетной награды Консани вышла на сцену и выступила с речью. Она обратилась к аудитории и поблагодарила их и своих родителей за поддержку. Модель добавила, что очень ценит то, что в этом году выделили именно трансгендерного человека.

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"Сейчас, более чем когда-либо, важно говорить о том, как по-настоящему поддерживать и вдохновлять друг друга в этой индустрии. Особенно тех, кто вынужден чувствовать себя никчемным. Изменения не просто возможны - они нужны", - сказала Алекс.

В своем Instagram она также поделилась кадрами с наградой и отметила, что не ожидала победы, но сейчас очень счастлива. Консани написала: "Спасибо Fashion Awards 2024 и всем, кто сделал это возможным! Я до сих пор не могу в это поверить".

21-летняя Алекс родом из Калифорнии. Будучи мальчиком в детстве, как рассказывала модель, она еще в четыре года начала понимать, что чувствует себя некомфортно в своем теле. Со временем она начала все больше интересоваться женской одеждой, косметикой, а в восемь лет совершила каминг-аут. Родители поддержали ее, и в период полового созревания Консани прошла курс гормональной терапии.

Уже в 2015 году модель подписала первый контракт с агентством и стала самой молодой трансгендерной моделью в мире. Со временем ее карьера развивалась и Алекс начала появляться на подиумах мировых брендов Tom Ford, Versace и Alexander McQueen. Уже в 2024 году звезда дебютировала на показе Victoria's Secret Fashion Show.

Напомним, ранее Крымка, которая поддерживает войну в Украине, победила на конкурсе красоты "Миссис планета-2024". Путинистка заявила, что потратит выигранные средства на помощь оккупантам в войне против украинцев.

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