В МИД предупредили, что могут принять меры реагирования.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандальные заявления кандидата в президенты Польши от правой партии "Конфедерация" Славомира Менцена во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга спикер МИД Георгий Тихий заявил, что любые попытки поставить под сомнение территориальную целостность Украины категорически неприемлемы. Он призвал польских политиков воздержаться от использования Украины во внутриполитической кампании:

"Честно вам скажу, что позиция этого деятеля давно всем известна. Она не является сюрпризом ни для нас, ни для кого-то другого. Я хочу подчеркнуть, что мы, как внешнеполитическое ведомство, не расцениваем заявления отдельных антиукраинских политиков как позицию Польши или польского общества".

Как подчеркнул спикер, в МИД благодарны всем полякам, которые искренне поддерживают Украину с первых минут полномасштабного вторжения. В то же время Тихий сказал, что такие недружественные шаги противоречат духу стратегического партнерства, идут в разрез с наработками в сфере исторической памяти, а также могут повредить дружеским отношениям между двумя народами.

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"Украина оставляет право принимать адекватные меры реагирования к лицам, которые занимаются антиукраинской деятельностью во время продолжающейся российской агрессии против Украины", - подчеркнул Тихий.

Скандал с польским политиком во Львове

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты Польши Менцен во Львове записал видео, в котором называет этот город польским. Он обвинил "людей" Степана Бандеры в причастности к убийству 100 тысяч поляков, а его самого назвал террористом.

Напомним, польская ультраправая партия "Конфедерация" известна своей критической и антиукраинской позицией. Ее лидеры часто высказывают негативные мнения относительно Украины и украинцев, акцентируя внимание на исторических противоречиях.

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