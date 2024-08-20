Российский актер Евгений Шишов, который активно поддерживал кровавую политику диктатора и воевал на стороне страны-агрессора, умер в Курской области.

По данным росСМИ, он опубликовал последний пост в сети 31 июля. Тогда путинист желал подписчикам хорошего настроения и отправлялся в бой.

"Всем джамбо. Хорошего дня! И отличного настроения", - писал 42-летний актер.

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Однако 18 августа он получил осколочное ранение и умер во время эвакуации в госпиталь. Сейчас тело актера находится в Ростове.

"Погиб в Курской области, защищая Россию", - пишут росСМИ.

К слову, у сторонника диктатора осталась дочь-подросток и жена, которая пока не верит в смерть того, кто пытался сопротивляться нашим ВСУ.

"Мы еще не уверены, что это точно он, пока нет подтверждения. Я сейчас не в том состоянии, чтобы отвечать на какие-то вопросы", - сказала Елена Шишова.

Что известно о Евгении Шишове

В фильмографии актера десятки киноработ. Шишов сыграл роли в сериалах "Морские дьяволы", "Великолепная пятерка", "Гранит" и в других лентах.

Веря в российскую пропаганду и не понимая правды, Евгений пошел добровольцем в так называемую СВО в феврале 2024 года. Там он взял себе позывной STALKER. Но Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали путиниста.

Напомним, недавно украинский рэпер Александр Ярмак рассказал о впечатлениях от разговора с российским оккупантом-фанатом.

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