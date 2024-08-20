Российский актер Евгений Шишов, который активно поддерживал кровавую политику диктатора и воевал на стороне страны-агрессора, умер в Курской области.
По данным росСМИ, он опубликовал последний пост в сети 31 июля. Тогда путинист желал подписчикам хорошего настроения и отправлялся в бой.
"Всем джамбо. Хорошего дня! И отличного настроения", - писал 42-летний актер.
Однако 18 августа он получил осколочное ранение и умер во время эвакуации в госпиталь. Сейчас тело актера находится в Ростове.
"Погиб в Курской области, защищая Россию", - пишут росСМИ.
К слову, у сторонника диктатора осталась дочь-подросток и жена, которая пока не верит в смерть того, кто пытался сопротивляться нашим ВСУ.
"Мы еще не уверены, что это точно он, пока нет подтверждения. Я сейчас не в том состоянии, чтобы отвечать на какие-то вопросы", - сказала Елена Шишова.
Что известно о Евгении Шишове
В фильмографии актера десятки киноработ. Шишов сыграл роли в сериалах "Морские дьяволы", "Великолепная пятерка", "Гранит" и в других лентах.
Веря в российскую пропаганду и не понимая правды, Евгений пошел добровольцем в так называемую СВО в феврале 2024 года. Там он взял себе позывной STALKER. Но Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали путиниста.
Напомним, недавно украинский рэпер Александр Ярмак рассказал о впечатлениях от разговора с российским оккупантом-фанатом.