Мужчина отметил, что диалог был эмоциональным.

Недавно в плен Вооруженных сил Украины попал 23-летний российский военнослужащий, который вырос на песнях известного украинского рэпера-воина Александра Ярмака. Ему устроили неожиданную встречу с кумиром, которую опубликовали в сети. Сам Ярмак также поделился впечатлениями от разговора.

В частности, певец отметил, что надеялся на другой диалог. Он хотел рассказать оккупанту о вреде российской пропаганды, однако понял, что с врагом это не сработает.

"В общем, друзья, был очень эмоциональный разговор. Я думал, что буду разговаривать с более-менее убежденным ордынцем, а получилось, что чувак реально из детского дома. Интернета не было и все вещи, которые я хотел с ним проговорить относительно несовершенства вражеской идеологии - они в данном случае просто не работали", - рассказал Александр в своем Instagram.

Ярмак также добавил, что были темы, которые они проговорили вне камер. И вот какой вывод он сделал для себя:

"И что хочу сказать... Жалеть их не нужно, они берут оружие, они приходят сюда убивать украинцев, они же не стреляют в обратное направление, а стреляют в нас. И вот такой сирота может сделать сиротой еще много кого. Поэтому все, кто пришел на нашу землю должны быть уничтожены навсегда! Россия должна запомнить, что Украина - это больно, Украину лучше не трогать и оставить нас навсегда в покое".

Александр отметил, что разговор с пленным был с переводчиком, потому что певец уже забыл русский язык.

"Было сложно формулировать мысли. И это не может не радовать. Забыл и вам советую", - подчеркнул Ярмак.

К слову, в начале полномасштабной войны Александра Ярмак ушел добровольцем и пополнил ряды Вооруженных сил Украины. Прошлой осенью он возглавил связанное с управлением беспилотными летательными аппаратами подразделение.

Напомним, ранее Ярмак рассказал, как собирался на войну.

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