Памела засветила грудь / instagram.com/pamelaanderson
Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram новую фотографию, где позирует в сексуальном боди.
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Кроме боди, она надела черные чулки и красный парик. На снимке Памела позирует, стоя на четвереньках.
"Давайте читать и танцевать; эти два развлечения никогда не причинят вреда миру", - подписала фото звезда.
За несколько часов фото набрало более 16 тысяч лайков. Узнать мнение подписчиков не удастся, так как Андерсон скрыла комментарии к данному посту.
Памела обнажилась на фото / instagram.com/pamelaanderson
Чем известна Памела Андерсон:
- В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией
- С 1992 года начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после которого стала одним из секс-символов США
- В 1995 году в Интернет попала видеозапись сексуального характера с участием Памелы и Томми Ли
- В течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний
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