Памела Андерсон показала новое фото.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в Instagram новую фотографию, где позирует в сексуальном боди.

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Кроме боди, она надела черные чулки и красный парик. На снимке Памела позирует, стоя на четвереньках.

"Давайте читать и танцевать; эти два развлечения никогда не причинят вреда миру", - подписала фото звезда.

За несколько часов фото набрало более 16 тысяч лайков. Узнать мнение подписчиков не удастся, так как Андерсон скрыла комментарии к данному посту.

Чем известна Памела Андерсон:

В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией

С 1992 года начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после которого стала одним из секс-символов США

В 1995 году в Интернет попала видеозапись сексуального характера с участием Памелы и Томми Ли

В течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний

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Автор: Диана Могилевич