Народная артистка Украины Наталья Сумская резко ответила журналистке, которая раскритиковала известные актерские династии. Актриса объяснила свое мнение по этому поводу.

В интервью Суспільне Культура Сумская отметила, что детям известных актеров не так легко, как кажется. Наоборот, из-за определенных ожиданий им может быть сложнее проявить свой потенциал на полную.

"Недавно была такая позорная статья диктора-журналистки Людмилы Добровольской, которая позволила себе назвать - ну как же это так: "Народный (артист - УНИАН) - отец, народная - мать, и приходит сын. Это ужас!" Нет, она сказала: "Это горе". Да чтобы ей чирей на языке вырос - такое говорить, ведь на династиях держится театр и если приходит новый человек, он начинает новую династию", - заявила актриса.

Наталья также заговорила о своем младшем сыне Вячеславе, который пошел по стопам известных родителей и уже получил немалый успех в дубляже.

"Что же в этом плохого? Вот сейчас сыну моему, Славе - он себя чувствует там, где действительно нужен, полезен - это в дубляже. Он схватил эту стихию, а все благодаря тому, что в свое время я в семье, еще когда при "советах" это было, я говорила в семье на украинском ради сына. Очевидно, это отложилось. В школе он еще не был таким смелым, как и я, возможно. Мы же не были актерские дети какие-то такие. Мы наоборот видели это могущество родительское. И мы как-то немножко тех стихали", - высказалась артистка.

