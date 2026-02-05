Могилевская раскрыла секрет своего похудения на 25 килограммов

Певица призывает обязательно консультироваться с врачом, прежде чем выбирать для себя способы похудения.

50-летняя украинская певица Наталья Могилевская более подробно рассказала, как ей удалось похудеть. Ранее артистка заявляла, что потеряла 25 килограммов.

В своем Telegram-канале она призналась, что выбрала для себя похудение через оздоровление и очищение организма. Могилевская руководствовалась методикой биохимика Марвы Оганян, а также читала книги американского диетолога Поля Брегга:

"Я делала просто оздоровление и очищение организма по Марве Оганян. Почитайте. Почитайте Семенову, почитайте Поля Брегга. Главное - это пить масла, пить горькие травы, делать очищение организма. И даже упражнения, которые я делала, это только прогулки. Я начала заниматься танцами только на последнем этапе, когда уже была минус много килограммов".

Певица подчеркнула, что рассказывает только о своем опыте, поэтому другим советует обязательно консультироваться с врачом, прежде чем применять какие-либо методы похудения.

Напомним, на днях, 2 февраля, Наталья Могилевская попала в Киеве в дорожно-транспортное происшествие. Артистка рассказала своим подписчикам о столкновении двух легковых автомобилей и грузовика из-за гололеда. К счастью, певица не пострадала в этой аварии.

