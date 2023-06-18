Певица, которая ранее отказалась от песен на русском языке, теперь не исключает, что продолжит их исполнять, но есть нюанс.

Украинская певица Настя Каменских, которая летом прошлого года заявила, что полностью отказалась от своих русскоязычных хитов, сейчас вызвала возмущение новым комментарием на этот счет.

В недавнем интервью Маше Ефросининой NK заявила, что в Украине исполнять песни на русском языке не будет, однако на заграничных выступлениях такое допускает, ведь не только россияне говорят на русском. Да и, как говорит Настя, огромное количество украинцев говорят на русском языке, и они хотели бы слышать эти композиции.

"Если мы находимся в Украине, конечно, не буду петь [на русском]. Если мы говорим о зарубежных концертах, то на русском языке говорят очень много других национальностей… Но если так категорично, у нас реально русскоязычных людей просто куча, и можно даже на фронте слышать этот язык", - сказала Каменских.

Чем во время войны занимается Настя Каменских

Певица активно дает благотворительные концерты, поддерживает и проводит благотворительные сборы как для военнослужащих, так и с гуманитарной целью.

А вот ее супруг Потап, который долгое время находился за границей, вызывает у публики неоднозначные комментарии - его некоторые хвалят, а некоторые хейтят.

Напомним, недавно Каменских шокировала суммой, которую собрала в туре для военных.

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