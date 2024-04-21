Крупин считает долгом стать на учет.

Украинский певец Миша Крупин высказался о мобилизации в Украине и ответил, пойдет ли на фронт, если получит повестку.

В интервью УНИАН он сказал, что стоит на учете в военкомате. Это было его желание туда пойти еще в начале полномасштабного вторжения. Крупин считает, что воевать должны все, потому что это долг каждого гражданина.

"У нас нет принудительной мобилизации, а воевать придется всем. Если все не будут защищать свою страну, то ничего не будет вообще. Потому что мы воюем, наша страна воюет с огромной армией, и нашим ребятам приходится противостоять этому нашествию. Пополнять ряды - это обязанность каждого гражданина страны, музыканта в том числе. Поэтому, кто способен воевать - тот идет, и это нормально", - сказал Крупин.

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Он добавил, что не обязательно именно воевать на передовой, но кто может мобилизоваться - тот должен сделать этот шаг.

"У нас воспринимают мобилизацию так, что тебя сразу забросят куда-то под Авдеевку, но на самом деле все не так. Могу сказать, что мобилизоваться придется всем. И даже, пожалуй, женщинам", - добавил певец.

Напомним, ранее Сергей Притула ответил, имеет ли бронь от мобилизации.

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