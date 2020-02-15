"Второй Винник": победитель Х-фактора смутил жюри Нацотбора признанием

Члены жюри раскритиковали звезду за традиционную презентацию песни.

Победитель популярного телешоу Х-фактор Александр Порядинский выступил в новом образе на сцене второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020, который состоится в мае в Нидерландах.

Зрителям и судьям певец презентовал музыкальную композицию о любви в традиционном духе, за что члены жюри его раскритиковали. Масла в огонь и добавил комментарий ведущего Сергея Притулы, что Порядинский хочет быть вторым Олегом Винником.

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«Типичный, даже бытовушный образ. Надо это менять, ты – артист. Если ты сбросил 60 (килограмм – УНИАН), если ты побеждал в 15 в Х-факторе, если ты столько сделал, чтобы оказаться здесь, сделай еще немного для своего образа... Если ты хочешь наступать на стопы Олега Винника и быть его наставником, или просто новым именем, сделай еще что-то для своего образа», – посоветовала Тина Кароль.

«Не надо быть вторым. Почему вам всегда хочется быть вторым? Олег Винник уже есть», – добавил другой член жюри.

Первый этап Нацотбора Евровидение 2020 Украины состоялся в прошлую субботу. В финал тогда вышли трое участников, которые набрали наибольшее количество баллов от жюри и зрителей: KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil.

Полное выступление Порядинского можно глянуть по ссылке.

Евровидение 2020 Украина происходит ежегодно накануне проведения одноименного международного песенного конкурса. Победитель национального отбора будет представлять Украину на сцене с участниками из десятков других стран.

Евровидение 2020 онлайн традиционно проводят национальные телеканалы. Евровидение 2020 второй полуфинал пройдет уже 15 февраля в 19.00, а финал – 22 февраля. В этом году 65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Роттердаме в мае.