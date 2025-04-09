'В прошлом году, когда поехал обновлять данные в ТЦК, мне выписали повестку', - актер Александр Яцентюк

Украинский актер Александр Яцентюк в интервью УНИАН рассказал о работе во время войны, о смерти отца, и о том, чем планирует заниматься дальше.

24 апреля в 19:40 на телеканале 2+2 состоится премьера мистического детектива "Злые духи"

Александр Яцентюк сыграл в ленте столичного следователя Маркияна Сыча, который после ранения на фронте приезжает в санаторий в тихое карпатское село Ясени на реабилитацию. Но вместо отдыха оказывается в водовороте загадочных смертей, старых секретов и забытых ритуалов. Распутывать клубок интриг ему приходится с местным участковым Басюком, которого сыграл Александр Ярема.

В эксклюзивном интервью УНИАН актер раскрыл детали съемок, рассказал об особой связи с покойным отцом и своих амбициях.

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Александр, чем вам запомнились съемки в сериале "Злые духи"?

Наверное, поездкой в Карпаты, потому что это необычно для сериалов. А еще сотрудничеством в кадре с замечательным Александром Яремой. Счастлив был снова встретиться с ним на площадке. Помню, на пробах другого проекта режиссер попросил спровоцировать коллегу, в конце сцены пойти не по тексту, а импровизировать. Александр ни на секунду не растерялся, не вылетел из персонажа, а продолжал играть. Мне кажется, что у Яремы должна была бы быть фамилия Глыба. Потому что он очень крутой, многогранный актер. Еще на пробах "Злых духов" понимал, что у нас складывается колоритный дуэт, за которым будет интересно наблюдать зрителю.

Этот материал показался мне достаточно интересным, необычным, немного мистическим. Хотя я сам, как и следователь Маркиян, не верю в мистику. Но верю в то, что все же существуют определенные силы, которые имеют влияние на ход событий, помогают мне.

Что вы имеете в виду?

Верю, что мне помогает сила, связанная с моим покойным отцом, который погиб, когда мне было 9 лет. Он трагически погиб, разбившись на мотоцикле в 31 год. Мне его очень не хватало, и между нами до сих пор есть определенная связь. Я точно знаю, что он оберегает меня, помогает в трудных моментах. Стоит мне подумать о нем, и ситуация улучшается. Это такая очень личная тема для меня.

Что было самым трудным во время съемок?

Я не скажу, что мне было где-то очень трудно. Да, было жарко, приходилось подниматься на скалу по крутым склонам. Но в то же время это было очень забавно, потому что Саша Ярема метко комментировал этот процесс, и все просто взрывались от смеха.

Лично я не чувствовал каких-то физических нагрузок, поскольку более-менее слежу за своей формой, стараюсь быть со спортом на "ты", периодически занимаюсь с тренером, если нужно подогнать форму для проекта или отработать трюки с каскадерами. В "Злых духах" специальной подготовки не понадобилось. Единственное, проработал моменты, связанные с травмой руки моего героя. Он же приехал на реабилитацию после ранения, рука у него неподвижна, постоянно находится в повязке. Перед съемками я специально ходил с ней, чтобы вжиться в персонажа, чувствовать его физику.

Ваш герой - военный, думали ли вы, что вас также могут мобилизовать?

Постоянно об этом думаю и спокойно к этому отношусь. На самом деле есть чувство вины, которое не покидает меня с начала полномасштабного вторжения. Я же ничем не отличаюсь от других мужчин, которые служат. Я также понимаю: если я не там, то должен делать здесь, в тылу, максимально от меня зависящее, чтобы быть полезным. Нам всем нужно много работать, чтобы помогать, донатить, привлекать внимание мира к войне, в том числе благодаря кинематографу.

Сейчас я не имею брони, но имел отсрочку. Летом прошлого года, когда поехал обновлять данные в ТЦК, мне выписали повестку, я прошел ВВК и должен был мобилизоваться. Но через несколько дней была запланирована премьера спектакля, в котором я играл ключевую роль, и мне дали отсрочку. Она закончилась и сейчас я, как и все, могу получить новую повестку. Если так произойдет, то я пойду защищать страну. Ни прятаться, ни куда-то ехать не собираюсь.

Вы тщательно выбираете проекты, в которых снимаетесь, какими принципами руководствуетесь?

Честно скажу, от многого отказываюсь. В первую очередь, из-за качества написания самой темы, подхода к тому или иному продукту. У меня не так много времени осталось на карьеру, поскольку я поздно пришел в профессию, чтобы принять участие в действительно в хороших проектах. Не хочется фиксироваться в каких-то мрачных персонажах, а двигаться в сторону комедии, к примеру. Кстати, такую историю можно развить в продолжении "Злых духов", потому что финал сериала так закручен, что можно интересно продолжить.

Как я выбираю роли? Мне везет в этой жизни немножко, сейчас есть определенные проекты в копродукции с Польшей, с Британией, также сейчас снимаюсь в интересном зомби-муви украинском. Привлекает меня жанровое, сложное кино, с объемными персонажами, воплощение которых требует долгой подготовки, поиска, экспериментов над собой. И такие проекты сразу заметны тем, сколько труда в них вложено. Когда пересматриваю свои работы, замечаю, где можно было сделать по-другому.

Вы критически относитесь к своим ролям?

Достаточно критично, потому что это помогает двигаться вперед, исправлять ошибки, развиваться. Самолюбование вредит профессии.

Вы сняли короткометражку, планируете развиваться, как режиссер?

С женой пишем сценарий сериала, который я хотел бы снять. Но сейчас больше сконцентрирован на актерстве. Мне интересно быть по ту сторону камеры еще и для того, чтобы строить качественную коммуникацию между актером и режиссером, найти ту территорию, на которой мы будем вести диалог и я смогу быть максимально полезным. И эта коммуникация для меня очень важна.

Потому что иногда уже на пробах становится ясно, что не пойду в это плавание, потому что не понимаю, что от меня хотят, или хотят что-то такое, чего я делать не буду. Поэтому стараюсь искать своих людей и свои проекты.

Или ваш бизнес по укладке плитки, который вы начали еще до большой войны, дает вам возможность иметь время на такие поиски?

Не скажу, что он меня кормит. К сожалению, во время полномасштабного вторжения появилось много новых вызовов: не хватает рабочих, а те, кто есть, а это в основном мастера из западных областей, не хотят уезжать из дома. Кроме того, я недостаточно погружен в эту сферу. А так бизнес не работает. Сейчас меня кормит актерство, на котором я сконцентрирован и продолжаю развиваться. Потому что лучшая инвестиция - это инвестиция в себя. Сейчас улучшаю свой польский язык, английский, потому что хочу попробовать европейский рынок, а потом идти дальше на запад.

Вы сказали, что довольно поздно пришли в профессию, в 28 лет, а когда вы поняли, что актерство - это именно то, чем вы хотите заниматься?

Мне с детства нравилось показывать какие-то сценки, я так смешил своего деда. В семье говорили: будущий артист растет. Но уже с юного возраста нужно было ездить по заработкам, потому что маме трудно было одной воспитывать нас с сестрой. Поэтому мысли о сцене отошли на задний план. Проявить свой творческий потенциал решился уже в 28 лет. Один хороший человек посоветовал мне принять участие в известном талант-шоу. "У тебя столько энергии, нужно ее направить в правильное русло", - сказала тогда мне знакомая. Там нужно было петь, танцевать. Я загорелся, захотел попробовать попасть в этот проект. Чтобы подготовиться должным образом, нанял себе режиссера для постановки номера, занимался вокалом. Помню, отбор проходил во Львове, в известном ресторане. Я не попал в проект, но с этого отбора началась моя дорога в актерство, я пошел учиться. Наверное, так должно было случиться, чтобы я загорелся и начал двигаться. И я благодарен судьбе, что все сложилось именно так.

Ваш сын определился с профессией?

С 2004 года он живет и учится в Испании, в этом году как раз заканчивает университет, готовится к защите дипломной работы, он выбрал сферу IT. Актерских амбиций у Саши не было, и я полностью поддерживаю его выбор. Я за то, чтобы ничего не навязывать, а отталкиваться от желаний и склонностей ребенка, его природы.

Уже во время войны я ездил на фестиваль в Испанию, где презентовал фильм. После показа было обсуждение, встреча с прессой, и нужен был переводчик. Я язык знаю, потому что жил там 5 лет, работал, но со временем слова немного подзабылись. Поэтому попросил Сашу помочь с переводом. Тогда он впервые вышел на большую аудиторию, было очень много людей. Я думал, он может волноваться, но он так спокойно, четко все говорил, просто ноль эмоций. Я горжусь своим сыном.

Как вы относитесь к популярности?

Никак. Понимаю, что это неотъемлемая часть профессии, нужно быть медийным, говорить с людьми, получать фидбэк, конструктивную критику, чтобы развиваться. Знаю, что продюсеры утверждают актеров даже по количеству подписчиков в Инстаграме. Что касается узнаваемости, то это не является моей целью. Для меня важнее, когда люди пишут в комментариях, как моя работа повлияла на воспитание ребенка, отношения с родными, дала какие-то смыслы, мотивацию к определенным действиям, что-то ценное для людей.

Я спокойно езжу в метро, хожу в магазины или где-то еще. Когда люди, узнают, подходят, мне это приятно.