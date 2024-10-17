Известная украинская актриса вышла замуж и показала своего мужа

Мила Сивацкая официально стала женой.

Украинская актриса Мила Сивацкая порадовала своих поклонников приятной новостью. На своей странице в Instagram она сообщила, что официально вышла замуж за своего избранника Сергея.

О бракосочетании актриса рассказала необычным способом, отметив, что теперь Мила Сивацкая – это ее сценический псевдоним. Таким образом, она подтвердила, что взяла фамилию мужа, официально став его супругой.

Кроме того, в своем блоге Сивацкая опубликовала редкий снимок с Сергеем. На фотографии пара счастливо улыбалась и касалась друг друга лицами, готовясь к поцелую.

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Стоит отметить, что для Милы это первый брак, и пока точно неизвестно, когда именно они официально стали мужем и женой. Однако, судя по всему, они уже зарегистрировали брак в ЗАГСе, а полноценное торжество планируют позже.

Интересно, что Мила редко делится подробностями личной жизни. Она лишь рассказывала, что возлюбленный сделал ей предложение в новогоднюю ночь.

Напомним, популярная украинская певица Инесса Грицаенко тоже вышла замуж и впервые показала своего мужа.

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