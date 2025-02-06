Женщина назвала причины, которые не дают наладить личную жизнь.

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская впервые рассказала, почему после развода с Вячеславом Узелковым не может построить новые отношения.

По словам женщины, есть немало факторов, из-за которых не получается наладить свою личную жизнь. Об этом она решила откровенно поделиться в своем Instagram с подписчиками.

"Строить личную жизнь сейчас - еще тот квест. Кажется, возможностей знакомиться много, а вот результат... У меня есть несколько факторов, которые усложняют этот процесс. Люди боятся подойти, потому что видят во мне не привлекательную женщину, а известную личность. Люди больше видят образ, а не человека. Часто даже при взаимных чувствах никто не хочет "разрушать дружбу". Окружение? Зал, где я тренируюсь с тренером. Косметические салоны с моими мастерами. Школа и выступления детей. Продуктовые магазины - не самые романтические локации", - пояснила Боржемская.

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Поэтому фитнес-тренер решила попросить совета у подписчиков, как можно найти любовь в таких условиях и быть любимой женщиной.

К слову, Марина прожила более 20 лет в браке с боксером Вячеславом Узелковым. У пары родились двое общих детей: сын Роберт и дочь Оливия. В 2018 году супруги скандально развелись, а в 2024 году стало известно о смерти Узелкова из-за проблем с сердцем.

Напомним, ранееСлава Демин назвал причину развода с экс-супругой после 13 лет брака.

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