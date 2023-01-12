Анну Линникову хейтят в сети и пишут, что она представляет страну-террориста.

Российская модель Анна Линникова принимает участие в ежегодной конкурсе красоты "Мисс Вселенная". 11 января она появилась на сцене конкурса, чем спровоцировала агрессию со стороны пользователей сети.

После множества негативных комментариев в свой адрес она написала в Telegram-канале, что думала, что конкурс никак не относится к политике.

Что пишут пользователи сети

"Р*шисты должны сидеть у себя в хлеву"

"Не забудьте сделать правдоподобное лицо, когда на конкурсе будете рассказывать, что вы за мир во всем мире"

"Ну, что ж, ты будешь за страну-агрессора выступать и победы тебе не видать"

"Террористы, убийцы"

"Почему представителей страны-агрессора, как Россия, допускают до участия в таких конкурсах?"

"Ты будешь представлять террористическую страну. Вот это я понимаю достижение"

Кто такая Анна Линникова

Анна Линникова - 22-летняя российская модель, обладательница титула "Мисс Россия 2022", участница конкурса "Мисс Вселенная 2022". Если ей удастся победить на конкурсе, то она займет место индийской модели Харнааз Сандху, которая носила корону победительницы с декабря 2021 года.

Видео дня

Отметим, финал конкурса состоится 14 января в США.

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