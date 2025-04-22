Хейли Бибер показала новое фото, в подписи к которому рассекретила свою болезнь.

Жена известного канадского певца Джастина Бибера - модель и бизнесвумен Хейли Бибер - пожаловалась на проблемы со здоровьем. 28-летняя звезда призналась, что она серьезно заболела и раскрыла свой диагноз.

О болезни избранница артиста рассказала на своей странице в Instagram. В соцсетях она отметила, что в последнее время состояние ее здоровья оставляет желать лучшего. Девушка опубликовала новую фотографию, на которой показалась, вероятно, у себя дома на диване. На кадре невозможно не обратить внимание на живот модели, у которого была округлая форма.

По словам основательницы косметического бренда, все это из-за ее болезни. Бибер объяснила, что у нее обнаружили кисту яичников. Симптом болезни и лечение Хейли раскрывать не стала.

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"Если вы имеете дело с кистами яичников, я с вами", - поделилась в соцсетях возлюбленная исполнителя.

К слову, впервые о своей болезни модель рассказала еще в 2022 году. Тогда у нее также врачи обнаружили кисту в яичниках. Тогда знаменитость из-за кисты, которая была размером с яблоко, страдала от тошноты, вздутия и спазмов. В браке с Джастином она состоит с 2018 года. А в прошлом году супруги впервые стали родителями - у них родился первенец Джек Блюз.

Напомним, ранее инсайдеры сообщили, что у Джастина Бибера серьезные проблемы с психическим состоянием. В последнее время артист выглядит истощенным. Его психическое состояние настолько плохое, что звезда может днями не есть и не спать. Также, по данным источника, жена звезды обеспокоена его состоянием и обратилась за помощью к друзьям.

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