Супруги официально пока не комментируют изменения в личной жизни.

Известная актерская чета Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс считалась одной из самых крепких пар в Голливуде. Они неоднократно доказывали, что даже несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте и огромный успех в кино, их любовь преодолевала все трудности. Однако, как пишет издание The Hollywood Gossip, они развелись.

По словам инсайдера, причиной завершения брака стало то, что каждый из них ведет собственную жизнь. Более того, экс-пара начала продавать совместную недвижимость.

"80-летний Майкл выглядит более хрупким, чем когда-либо. Он не так быстро соображает или двигается, как раньше, и это стало проблемой для 55-летней Кэтрин. Она разочарована, что стала для него скорее сиделкой, чем женой. Ее карьера отошла на второй план. Кэтрин хочет путешествовать по миру и играть в гольф, сниматься в большем количестве фильмов и работать с интересными людьми, а Майкл не может догнать ее. Вместо этого он сидит дома и волнуется. Для них это просто стало печальной ситуацией", - отмечает инсайдер.

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Также он добавляет, что Майкл и Кэтрин не хотят публично говорить о проблемах в супружеской жизни, а сама актриса не любит слово "развод". Поэтому пока якобы они договорились не говорить об этом публично.

"Их брак распался, но они не хотят заниматься разводом и раздельным проживанием. Поэтому они имеют договоренность, которая работает для них", - говорит инсайдер.

Что известно о личной жизни Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс

В 1999 году Майкл и Кэтрин начали свои отношения. Уже через год влюбленные сыграли свадьбу. Позже у них родились двое общих детей: сын Дилан, которому сейчас 24 года и дочь Кэрис Зета, которой уже 22 года.

Слухи о разрыве известной пары ходили еще в 2013 году. Тогда писали, что супруги уже не живут вместе и взяли перерыв для того, чтобы дать второй шанс браку. Затем они поздравляли друг друга в сети с днем рождения и не комментировали свою личную жизнь.

Напомним, ранее блогер рассказал, что актриса Наталка Денисенко разводится с мужем.

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