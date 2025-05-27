Пара позировала на камеру на выпускном дочери.

Известная пара актеров Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс на фоне слухов о разводе после 25 лет брака показалась вместе.

В апреле появилась информация о том, что они завершили отношения и распродают совместное имущество. По словам инсайдера, причиной развода стало то, что каждый из них ведет отдельную жизнь из-за 25-летней разницы в возрасте.

Но пока сами актеры официально не комментировали эту тему, а решили появиться вместе на выпускном вечере младшей дочери Кэрис, которая закончила престижный американский частный Университет Брауна. Новое семейное фото опубликовала на днях сама Кэтрин в своем Instagram.

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"Ночь перед выпускным! Мы родители, которые так гордятся дочкой! Все только начинается", - подписала кадр Зета-Джонс, на котором они с Майклом целуют дочь в щеки с двух сторон.

К слову, известные актеры начали свои отношения в 1999 году. Через год они сыграли свадьбу, а позже стали родителями. У них родились сын Дилан и дочь Кэрис Зета. Впервые слухи о расставании Майкла и Кэтрин ходили в 2013 году, тогда якобы супруги не жили вместе. Однако они брали паузу, чтобы дать второй шанс своему браку.

Напомним, ранее Майкл Дуглас поделился впечатлениями от Украины после приезда в Киев.

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