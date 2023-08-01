Мальчик даже не умеет играться игрушками.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, как его названный сын отреагировал на переезд. Недавно он и его жена наконец забрали мальчика из детдома.

В интервью изданию Viva ведущий отметил, что малыш пока привыкает к новой жизни. Процесс адаптации продолжается, ведь мальчик все время жил без родительского тепла.

"Для Марселя такая жизнь совершенно новая. Например, в первые дни, когда не мог уснуть, Инна пыталась его укачать, а он сопротивлялся, потому что не привык к такому. Не привык, что его обнимают – не понимал, что это. Он сам себя укачивал, потому что так делали все детки в детдоме", - рассказал Мирошниченко.

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Кроме этого, малыш постоянно ест. Ведущий считает, что так его названный сын реагирует на стресс.

"Он ест беспрестанно. Это реакция на стресс. Например, он поел с детьми, потом Инна себе что-то отдельно подогревает, он подходит и с ней снова хочет есть. Не пропускает ни одного приема пищи. Но понемногу со временем успокаивается и пристраивается к своей новой жизни", - добавил артист.

По словам Мирошниченко, мальчик совсем не умеет играть обычными игрушками. В детдоме было немало игрушек, однако никто не учил детей, как именно их использовать. На фоне этого у ведущего даже возникли определенные подозрения.

"В детдоме много игрушек, но они просто лежат в игровой комнате – детей не учат, как с ними играть. И дети там не бывают. Подозреваю, ее открывают только тогда, когда приезжают комиссии или потенциальные родители. Когда мы зашли туда с Марселем, по нему было видно, что он впервые в этой комнате", - добавил Мирошниченко.

Напомним, ранее ведущий рассказал, какие проблемы возникли у его названного сына из-за "системного" воспитания в детдоме.

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