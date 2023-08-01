Ведущий рассказал печальную историю мальчика, который наконец получил любящих родителей.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко впервые рассказал о своем сыне из детдома. Он раскрыл необычное имя мальчика. Также ведущий откровенно признался о проблемах со здоровьем ребенка.

"Марсель родился на Житомирщине. Родился преждевременно и весил всего 1 кг 400 г – это было критически мало. От него отказались в роддоме. На следующий день провели операцию, потому что некоторые органы были неразвиты настолько, что это было несовместимо с жизнью. После этого его перевели в интенсивную терапию на 4 месяца. Только ближе к 5-му месяцу он вышел на показатели, с которыми должен был родиться. Когда врачи его стабилизировали, перевели в детский дом, где он и жил, пока не встретил нас. в этот промежуток времени его биологические родители ни разу не появлялись", - рассказал Мирошниченко в интервью изданию Viva.

По словам ведущего, мальчик получил статус на усыновление только тогда, когда ему исполнилось полтора года. А до этого биологических мать и отца ребенка не лишали родительских прав. Мирошниченко считает это странным, ведь они даже не интересовались судьбой мальчика.

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Кроме этого, ведущий признал, что у его названного сына проблемы с позвоночником. Это произошло из-за условий и воспитания в детдоме.

"В детских домах, какие бы они классные ни были, нет индивидуального подхода к детям. Поэтому у Марселя много сопутствующих проблем из-за этого. Там есть разные возрастные группы: например, дети от 0 до года все дружно делают все, что должны делать в таком возрасте. Никто не смотрит на то, насколько малыш развит. В следующей группе от года и старше все дети должны сидеть на горшке. А то, что этот ребенок не отвечает по своим показателям детям в год, всем безразлично. Его все равно посадят на горшок. Теперь у Марселя от этого проблемы с позвоночником", - признал Мирошниченко.

Напомним, ранее Мирошниченко рассказывал, что у его названного сына страшный диагноз. Мальчик может никогда не заговорить. Несмотря на все болезни ведущий и его жена любят ребенка, они наконец забрали названного сына домой несколько дней назад.

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