Актриса заявила, что операцию ей не делали.

Украинская актриса Ирма Витовская, известная по ролям в фильмах "БожеВільні", "Мои мысли тихие" и "Вкус свободы", уточнила, что ее предыдущее сообщение было не о перенесении операции, а о плановом осмотре под наркозом.

"Всем спасибо за поддержку, но я дома уже. Это было плановое обследование с наркозом. Я написала пост не относительно своего контрольного обследования, а с целью поощрить всех проходить вовремя обследование, чтобы не упустить момент, когда может быть уже поздно", - отметила артистка в Facebook.

Она добавила, что скоро выйдет на работу: "Хватит, засиделась".

Напомним, накануне Ирма Витовская сообщила, что "вышла из наркоза", и многие решили, что речь идет о хирургическом вмешательстве. В связи с этим актриса и решила уточнить, что же она имела в виду на самом деле.

Как ранее писал УНИАН, украинская певица ZHANNET (настоящее имя - Жанна Яременко) рперенесла сложную операцию на голосовых связках.

"Операция длилась около трех часов под общим наркозом. После этого я должна была молчать месяц. Для человека коммуникабельного, как я, это было настоящим испытанием. Нельзя было даже шептать - любой звук мог навредить связкам", - рассказала исполнительница.

