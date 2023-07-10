Они были вместе более 20 лет.

Испанский певец Энрике Иглесиас после 20 лет отношений с российской теннисисткой Анной Курниковой все же сделал ей предложение руки и сердца. Об этом рассказал его старший брат Хулио Иглесиас на шоу Sonsoles Oneg.

По его словам, Энрике тайно сыграл свадьбу с Курниковой несмотря на то, что они много лет не планировали вступать в официальный брак. Даже трое совместных детей никак не влияли на их решение.

Сам певец и его супруга никак не комментируют эту новость. Они стараются держаться подальше от папарацци и не рассказывают о своей личной жизни.

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Стоит отметить, что Иглесиас и Курникова познакомились в 2001 году на съемках клипа артиста. Поговаривают, что искра между ними сразу же пробежала, а уже через год они вместе появились на одной из музыкальных премий.

Уже в 2017 году у пары родились близняшки Николас и Люси, а вскоре Курникова родила еще одну дочь Мэри.

Чем Энрике Иглесиас занимается сейчас

Несмотря на то, что несколько лет назад он начал задумываться о завершении музыкальной карьеры, он все же продолжил выступать. За последнее время он побывал с концертами в Мексике, Румынии, Албании и других странах.

Поклонники с восторгом его встречают. К тому же он неоднократно целовался и обнимался со своими фанатками.

А вот его супруга больше времени уделяет семье и детям. Стоит отметить, что в соцсетях она часто показывает их совместные фото, а вот что она думает о полномасштабном вторжении России в Украину - неизвестно. Курникова молчит о большой войне.

Напомним, ранее Энрике Иглесиас страстно поцеловался с фанаткой прямо на концерте.

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