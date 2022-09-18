Поцелуй артиста и фанатки попал на видео.

Испанский певец Энрике Иглесиас вновь поцеловался с фанаткой на концерте в Соединенных Штатах Америки. Этот момент попал на видео и разлетелся по сети.

В кадре видно, как популярный певец целуется с фанаткой, поднявшейся к нему на сцену. А рядом с ними в этот момент стояли охранники. Кроме того, девушка достала телефон и начала снимать их с Энрике страстный поцелуй. Более того, Иглесиас даже обнял девушку и потрогал ее за ягодицы.

После того, как они оторвались друг от друга, девушка спустилась со сцены и прошла в зрительский зал, чтобы и дальше наслаждаться выступлением любимого артиста.

Видео дня

При этом стоит отметить, что это был не единственный поцелуй Иглесиаса с фанаткой за всю его музыкальную карьеру. К тому же у него есть возлюбленная, тенисистка Анна Курникова, с которой он воспитывает троих общих детей.

Напомним, Тина Кароль едва не сгорела на съемках клипа "Вільні. Нескорені".

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