Актриса счастлива в отношениях.

Актриса "Истории ужасов" и "Королев крика" Эмма Робертс опубликовала в Instagram сообщение о помолвке со своим коллегой, актером Коди Джоном.

Трогательные фото, на которых видно помолвочное кольцо, разлетелись по американским таблоидам.

"Публикую это здесь, пока моя мама не успела всем рассказать", - поделилась актриса.

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Избранник звезды Коди Джон известен благодаря своим ролям в сериалах "Новичок", "В темноте" и "Wu-Tang: An American Saga".

Напомним, что звездная пара начала встречаться еще в 2022 году. Об этом стало известно после того, как американская желтая пресса застала их за поцелуями на одной из улиц в Нью-Йорке.

До этого влюбленные скрывали и избегали каких-либо комментариев по поводу своих отношений.

Для самой Эммы Робертс этот брак будет первым, поскольку предыдущие отношения не увенчались успехом. Однако от последнего бойфренда Гаррета Хедлунда у звезды есть сын, которому в этом году исполнилось 4 года. Экс-пара разбежалась через месяц после рождения их первенца в декабре 2021 года. Уже в январе 2022-го Робертс закрутила роман с Джоном.

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