Елена Тополя поделилась как они поддерживают чувства и доверие на протяжении 14 лет.

Популярная украинская певица Елена Тополя, она же Алеша, отреагировала на слухи о разводе с мужем - певцом и лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Исполнительница опровергла любые кризисы в браке с любимым и раскрыла секрет их долговременных отношений.

Звезды состоят в браке уже 14 лет. Они воспитывают троих детей - двух сыновей и дочь. Не секрет, что, как и большинство пар, они переживали сложные периоды и проходили много испытаний на пути к полному взаимопониманию. Тарас и Елена неоднократно опровергали свой возможный развод и отмечали, что они счастливы вместе, как и на этот раз.

Тополя в комментарии для программы "Тур звездами" отметила, что главным секретом их крепких и доверительных отношений являются простые разговоры. Супруги обсуждают все, что их беспокоит, и одновременно делятся счастливыми моментами друг с другом. Это помогает им не терять связь, которая была в начале и только подпитывать чувства.

"Секретов нет. Есть любовь. У нас есть также дети и общая ответственность за них. Третье - у нас есть договоренность, что мы все проговариваем. То есть если что-то беспокоит, хочешь устроить истерику - пожалуйста. Главное - делать это вовремя, говорить все, как есть, делиться. Это не должно быть, что он мой папа или я его мама, что страшно обидеть. Мы просто любим друг друга. В то же время мы друзья, имеем общие цели в воспитании детей и построении семьи. Нужно всегда работать над отношениями", - отметила избранница фронтмена группы "Антитела".

Напомним, ранее Елена Тополя похудела до критического веса. Исполнительница объяснила, что стало причиной такого резкого похудения и как сейчас следит за весом своего тела.

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