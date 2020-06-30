Ведущая "Аферистов в сетях" Кристина Лебедь шокировала поклонников (видео)

Елена-Кристина Лебедь пошутила над собой.

Ведущая программы "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь опубликовала в Instagram смешное видео. В первой части группа "Горячий шоколад" исполняет песню "Немного перца", а во второй части - сам Кристина пытается перепеть девушек из музыкальной группы.

Звезда смонтировала видео таким образом, что первая часть выставлена под лозунгом "Как слышу себя я", а вторая - "Как слышат меня окружающие". Стоит отметить, что на кадрах Кристина еще и танцует в голубом купальнике и на каблуках. По всей видимости, это были съемки ее программы.

Как сообщал УНИАН, ранее Лебедь "засветилась" на красной дорожке с Павлом Розенко.

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