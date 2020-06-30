Ведущая "Аферистов в сетях" Кристина Лебедь шокировала поклонников (видео)
Ведущая программы "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь опубликовала в Instagram смешное видео. В первой части группа "Горячий шоколад" исполняет песню "Немного перца", а во второй части - сам Кристина пытается перепеть девушек из музыкальной группы.
Звезда смонтировала видео таким образом, что первая часть выставлена под лозунгом "Как слышу себя я", а вторая - "Как слышат меня окружающие". Стоит отметить, что на кадрах Кристина еще и танцует в голубом купальнике и на каблуках. По всей видимости, это были съемки ее программы.
Слабонервным не смотреть!!!! Именно этот сюжет с моими воплями😂 🎯СЕГОДНЯ В 19:00 на НОВОМ КАНАЛЕ🎯 Как оказалось, он-таки продюсер!! Очень известной группы!! Досмотрите сюжет по телеку сегодня до конца 🙈🙈🙈 И СПАСИБО УМНИЦЕ И ТАЛАНТУ @kipall_ за офигенный стеб!!👏👏👏🥇 Я ржала😂😂😂😂😂😂😂
Как сообщал УНИАН, ранее Лебедь "засветилась" на красной дорожке с Павлом Розенко.
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