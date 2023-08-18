Кулинар рассказал, что решился на то, о чем давно думал.

Известный кулинар и телеведущий Эктор Хименес-Браво впервые рассказал, зачем он побрил голову. Недавно он шокировал фанов внезапными изменениями - блогера подстригли почти "под ноль".

Как оказалось, на это кулинар пошел ради операции. Хименес-Браво долго об этом думал. Дело в том, что ведущий беспокоится из-за потери волос. Его отец и брат рано полысели, а сейчас он заметил, что на его затылке появились проплешины.

"Это с детства думал, что это некрасиво. Что этого нужно стесняться", - признался Хименес-Браво.

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Поэтому кулинар решил записаться на операцию, во время которой ему сделают пересадку волос. Ранее Хименес-Браво скептически относился к подобным процедурам, ведь у его отца есть негативный опыт. Впрочем, сейчас ведущий нашел клинику, которой осмелился довериться.

Когда именно состоится операция - Хименес-Браво пока не сообщил. Однако он уже отметил, что зря боялся стать лысым. Когда его побрили почти "под ноль", он понял, что это выглядит довольно хорошо.

Напомним, фаны новую прическу Хименеса-Браво оценили по-разному. Одни отметили, что кулинар стал еще более привлекательным. А нашлись и такие комментаторы, которые начали придумывать о ведущем шутки.

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