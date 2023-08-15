В сети шутят, что сейчас кулинар готовится к съемкам нового "Форсажа".

Известный кулинар и телеведущий Эктор Хименес-Браво озадачил фанов. Долгое время он носил стильную прическу, а сейчас внезапно решил сменить имидж.

Так, Хименес-Браво разместил на своей странице в Instagram новые видео, на которых он почти "под ноль" побрил волосы. Сам кулинар заметно нервничал. Он с нетерпением ждал результата своего эксперимента и удивленно смотрел в зеркало, когда увидел, каким он стал.

Новая прическа Хименеса-Браво разделила его фанов на два "лагеря". Первые пишут, что ведущему гораздо лучше с выбритыми волосами. Такие комментаторы отметили:

"Эктор, очень вам идет, похожи на Залужного!"

"Вы красавчик с любой прической"

"Эктор, вы красавчик, потому что колумбийский украинец, настоящий патриот".

Другие же комментаторы считают, что Хименесу-Браво не нужно было стричься. Они шутят и требуют, чтобы кулинар "вернул все, как было". Такие комментаторы пишут:

"Нет, тебе не к лицу... Извини, дружище... С волосами было лучше и выглядел моложе! Это правда! Еще раз извини"

"Что вы наделали? Мне прямо грустно стало!"

"Готовитесь к съемкам нового "Форсажа"?".

Сам Хименес-Браво, судя по его дальнейшей реакции на видео, все же остался доволен. Он привыкает к новой прическе и даже шутит, что сейчас он "секси".

Новая прическа Химинеса-Браво - видео

Напомним, недавно стало известно, что Хименес-Браво получил почетную награду от Залужного. Он выступает против путинской агрессии и поддерживает нашу страну. Поэтому кулинар учит украинский и показывает, как ему дается новый язык.

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