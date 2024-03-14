Актриса отметила, что испытывает еще дискомфорт.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в декабре прошлого года лежала в реанимации с сепсисом, рассказала о своем здоровье сейчас и назвала свой окончательный диагноз.

Девушка отметила, что уже есть положительные изменения, хотя все равно испытывает дискомфорт.

"Мне кажется, что есть небольшая положительная динамика по голове. Очень шаткая. Но стало меньше дней, когда сильно болит. Чаще держится на уровне напряжения или дискомфорта. Но постоянное ощущение пока что есть", - написала Екатерина у себя в Instagram.

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Она также добавила, что имеет уже определенные выводы от врачей.

"Есть такая версия: хроническое соматоформное болевое расстройство. Или проще: стойкая хроническая головная боль напряжения. Одна из причин возникновения - глубокая эмоциональная травма + индивидуальные физиологические особенности", - пояснила она.

К слову, ранее Екатерина рассказывала, что уже много лет мучается от постоянной головной боли. Она использовала различные методы лечения, но это не принесло желаемого результата. За один день актриса выпивала более 15 таблеток, но даже они не могли справиться с болью.

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич признавалась, что болезнь делала ее жизнь невыносимой и она даже хотела покончить с собой.

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