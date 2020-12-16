Джош Бролин вызвал фурор таким снимком.

Известный актер Джош Бролин опубликовал в Instagram пикантный снимок.

Читайте такжеТина Кароль показала обнаженное фото

На фото он позирует, сидя на стуле. При этом он был полностью обнаженным. Актер держал в руках красную чашку и подносил ее ко рту. А вот его ноги лежали на столе. Стоит отметить, что у Бролина накачанные ноги, которые он продемонстрировал на фотографии.

"В конце концов, о жизни будут судить по тому, как часто вы обнажались. Никто не сказал, что имеется в виду метафорически", - подписал фото актер.

Чем известен Джош Бролин:

Джош - это американский актер, который номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль Дэна Уайта в фильме "Харви Милк"

Бролин наиболее знаменит своей дружбой и совместными работами с кинорежиссёрами братьями Коэн

В 2004 году был арестом за домашнее насилие, но потом инцидент признали недоразумениям

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич