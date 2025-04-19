Стало известно, как будет называться лента со звездой.

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес сыграет главную роль в новом фильме Netflix. Об этом сообщает издание Deadline.

Стало известно, что лента будет называться "Последняя миссис Пэриш". В ней будет рассказываться о мошеннице, которая втирается в доверие к состоятельной семье. Режиссером фильма станет Роберт Земекис, который снимал "Форрест Гамп" и "Назад в будущее".

"Фильм находится в разработке, сценарий пишут номинанты на премию "Оскар" Андреа Берлофф и Джон Гетинс. Это знаменует союз Земекиса и Гетинса, которые работали вместе над номинированной на премию "Оскар" драмой Дензела Вашингтона "Полет", - отмечают инсайдеры.

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Когда именно планируется премьера фильма "Последняя миссис Пэриш" - пока неизвестно.

К слову, Дженнифер Лопес снялась в более 40 фильмах и 7 сериалах. Самые известные фильмы с актрисой - это комедии, драмы и мелодрамы "Если свекровь-монстр", "Анаконда", "Выйду за тебя", "Начни сначала" и многие другие.

Напомним, ранее Netflix выпустил тизер продолжения "Песочного человека" после новостей о закрытии сериала.

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