Звезда поздравила их с праздником.

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о празднике в семье.

Вчера, 22 февраля, ее дети-двойняшки праздновали свой день рождения. Максу и Эмме исполнилось 17 лет. По этому случаю звездная мама опубликовала трогательное видео в своем Instagram. В ролике Джей Ло показала архивные фото с сыном и дочкой и показала, как они изменились за последние годы.

"17! Я люблю вас бесконечно и навсегда", - подписала звезда.

Реакция сети

Поклонники Джей Ло также присоединились к поздравлениям в сети:

"Поздравляю! Настоящая любовь существует и она такая: вечная и чистая"

"Такие милые, с днем рождения Макс и Эмми. Надеюсь, у них будет невероятный день и все мечты сбудутся"

"Как быстро летит время! Им уже 17 лет... Поздравляю Эмми и Макса"

"Они такие красивые и уже такие взрослые! Обнимаю".

К слову, Дженнифер Лопес родила двойняшек в 2008 году. Отцом детей стал певец Марк Энтони. С ним артистка прожила семь лет, а затем в 2014 официально расторгла брак.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко довела до слез видео с названной дочерью и заговорила о ее прошлом.

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