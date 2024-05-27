Многодетная мамочка поделилась первой фотографией малыша.

Известная украинская певица Джамала родила третьего ребенка. Звезда сцены и ее муж Бекир Сулейманов стали родителями мальчика.

Радостную весть артистка сообщила в Instagram. Исполнительница опубликовала первую фотографию младенца, на которой видно маленькие ножки новорожденного. Мальчик появился на свет 24 мая.

"24.05.2024. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю", - написала под кадром звездная мамочка.

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Джамала рассекретила имя, которое выбрала для сына. Третьего мальчика решили назвать Алим Сеит-Бекир оглу Сулейманов. Как известно, певица до последних дней беременности выступала на сцене, приходила на премии и выпускала песни. Исполнительница поблагодарила сыночка, за то что дал ей возможность выполнить все запланированное.

"Такой вежливый мальчик. Дал маме выступить с оркестром, потому что мама обещала и не могла подвести, принять награду, сказать речь, доехать домой, ну а тогда уже можно в роддом", - поделилась артистка.

Украинские звезды и поклонники знаменитости поздравили многодетную мамочку в комментариях:

"Поздравляю! Невероятно! Здоровья крепкого малышу, тебе сил и времени на сон"

"Это невероятное счастье. Вся наша семья поздравляет вас с рождением еще одного ангелочка. Будьте здоровы. Счастливы"

"Поздравляем! Здоровья тебе и малышу! Мать трех сыновей - это мощно!"

К слову, Джамала и Бекир Сулейманов воспитывают еще двоих детей - 5-летнего Эмир-Рахмана и 3-летнего Селим-Гирая.

Напомним, ранее Джамала выпустила лирический трек о любви.

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