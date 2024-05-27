Известная украинская певица Джамала родила третьего ребенка. Звезда сцены и ее муж Бекир Сулейманов стали родителями мальчика.
Радостную весть артистка сообщила в Instagram. Исполнительница опубликовала первую фотографию младенца, на которой видно маленькие ножки новорожденного. Мальчик появился на свет 24 мая.
"24.05.2024. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю", - написала под кадром звездная мамочка.
Джамала рассекретила имя, которое выбрала для сына. Третьего мальчика решили назвать Алим Сеит-Бекир оглу Сулейманов. Как известно, певица до последних дней беременности выступала на сцене, приходила на премии и выпускала песни. Исполнительница поблагодарила сыночка, за то что дал ей возможность выполнить все запланированное.
"Такой вежливый мальчик. Дал маме выступить с оркестром, потому что мама обещала и не могла подвести, принять награду, сказать речь, доехать домой, ну а тогда уже можно в роддом", - поделилась артистка.
Украинские звезды и поклонники знаменитости поздравили многодетную мамочку в комментариях:
- "Поздравляю! Невероятно! Здоровья крепкого малышу, тебе сил и времени на сон"
- "Это невероятное счастье. Вся наша семья поздравляет вас с рождением еще одного ангелочка. Будьте здоровы. Счастливы"
- "Поздравляем! Здоровья тебе и малышу! Мать трех сыновей - это мощно!"
К слову, Джамала и Бекир Сулейманов воспитывают еще двоих детей - 5-летнего Эмир-Рахмана и 3-летнего Селим-Гирая.
Напомним, ранее Джамала выпустила лирический трек о любви.