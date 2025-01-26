Полина также ответила, общается ли дочь с родственниками бывшего.

Экс-супруга украинского актера Дмитрия Ступки - Полина Логунова - ответила, кто был инициатором развода и, общается ли 7-летняя дочь с родственниками бывшего.

Известно, что после шести лет супружеской жизни актер и модель развелись в 2022 году. Долгое время они не комментировали свой разрыв, однако на днях Полина решила рассказать подробности. По ее словам, она стала инициатором разрыва отношений.

"Я почувствовала, что мы стоим на месте и ничего не случается. Просто закрытая дверь, будто мы страдаем вдвоем. Зачем себя уже держать, если не за что держаться? Лучше иметь бывшего партнера - отца твоего ребенка - как друга, чем друг другу причинять боль. Богдана спрашивала меня о папе и я ответила: "Лучше, чтобы мы были друзьями, чем чтобы мы ругались между собой. Тебе это не нужно". А так у нас все хорошо, она это приняла", - рассказала Логунова в интервью Габриэлле Массанги.

Полина также подчеркнула, что не против общения Дмитрия с дочерью и всеми членами его известной семьи.

"Да, они общаются. Богдана получила айфон от деда Мороза и у нее есть все номера телефона. Она постоянно присылает видео, селфи, они переписываются. Она не может читать на нашем языке, но может на голосовые сообщения отвечать бабушкам и дедушке".

Что известно о Дмитрии Ступке

Дмитрий Ступка - украинский актер театра и кино. Он является сыном известного актера Остапа Ступки и внуком легендарного Богдана Ступки.

С 2007 года снимается в кино. Самые известные его киноработы: "Мы из будущего 2", "Сердце на ладони", "Тени незабытых предков", "Круты 1918" и многие другие.

Перед полномасштабным вторжением Дмитрий вместе с экс-супругой и дочерью уехали в США. Сейчас он работает за границей.

Напомним, недавно бывшая жена Дмитрия Ступки ответила, кто обеспечивает их дочь после развода.

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