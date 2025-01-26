Девушка подчеркнула, что они остались с экс-супругом в дружеских отношениях.

Бывшая жена украинского актера Дмитрия Ступки - Полина Логунова - рассказала, кто обеспечивает 7-летнюю дочь после развода.

Не секрет, что до начала полномасштабного вторжения семья Ступки уехала в США. Однако там Дмитрий и Полина приняли решение официально завершить свои отношения после шести лет совместной жизни.

Сейчас у Логуновой есть свой бизнес в Лос-Анджелесе, а Ступка тоже активно работает за границей. Однако, по словам девушки, основные финансовые вопросы относительно общей дочери Богданы она покрывает сама.

"Я обеспечиваю дочь. Понятно, что он с ней гуляет, куда-то ездит, они ездят в отпуск, он покупает ей там подарки, надо ботинки - купил ботинки, хочу эту игрушку, она только пальчиком показывает - он уже все делает. Но все остальные счета закрываю я", - рассказала Полина в интервью Габриэлле Массанги.

Логунова также отметила, что читает много комментариев в сети от людей, которые критикуют Дмитрия. Но на такие упреки она отвечает так:

"Ребенку неважен банковский счет папы! Банковский счет папы нужен маме. Мы очень в хороших отношениях с Дмитрием, он прекрасный отец и, я думаю, что иметь его сейчас как родителя - это лучше, чем то, что было. Мне кажется, что ему труднее в США, чем мне, потому что в Украине он был большим человеком. Вся его семья - это известные люди, он жил совсем в других условиях, но он хорошо справляется. Я горжусь, что он никогда не сдается".

Напомним, ранее Дмитрий Ступка, который живет в США, ответил, не пострадал ли во время пожара в Лос-Анджелесе.

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