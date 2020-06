"У вас своя попа?": Даша Астафьева удивила поклонников фигурой в купальнике (видео)

Иногда мне кажется, что это моя судьба знакомить вас самыми красивыми и приятными открытиями... Просто чтоб вы знали, как нас балуют наши любимые друзья! И верили, что отдохнуть за два дня и поправить душевное состояние возможно! И даже самый вкусный в мире фондан от @annabutkevych.official прямо в постель...И для этого, не обязательно лететь или ехать далеко! Все лучшее доставили с любовью и заботой в @equides_club Маленький курорт от @alfaspa & @starpool.official с самым лучшим спа- оборудованием [attention] прямо в номере, с незабываемым интерьером от @annadesign_interior ! Уж мы с @moi_sofism точно знаем..что обязательно сюда вернёмся!

