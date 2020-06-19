"У вас своя попа?": Даша Астафьева удивила поклонников фигурой в купальнике (видео)
Певица и модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram видео, на котором показала, как отдыхает у друзей за городом.
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"Иногда мне кажется, что это моя судьба знакомить вас самыми красивыми и приятными открытиями... Просто чтоб вы знали, как нас балуют наши любимые друзья! И верили, что отдохнуть за два дня и поправить душевное состояние возможно! И даже самый вкусный в мире фондан от Анны Буткевич прямо в постель... И для этого, не обязательно лететь или ехать далеко", - написала Астафьева.
Стоит отметить, что на видео Даша позирует в нюдовом купальнике с интересным принтом. Не секрет, что певца следит за своей фигурой, на что часто обращают внимание ее поклонники.
"Извините за вопрос! У вас ягодицы свои? Или имплантаты? У Вас очень красивая фигура!", "Фигура бомбезная", "Ты прекрасна. Это правда. Такая естественная и чистая", - написали подписчики.
Иногда мне кажется, что это моя судьба знакомить вас самыми красивыми и приятными открытиями... Просто чтоб вы знали, как нас балуют наши любимые друзья! И верили, что отдохнуть за два дня и поправить душевное состояние возможно! И даже самый вкусный в мире фондан от @annabutkevych.official прямо в постель...И для этого, не обязательно лететь или ехать далеко! Все лучшее доставили с любовью и заботой в @equides_club Маленький курорт от @alfaspa & @starpool.official с самым лучшим спа- оборудованием [attention] прямо в номере, с незабываемым интерьером от @annadesign_interior ! Уж мы с @moi_sofism точно знаем..что обязательно сюда вернёмся!
Как сообщал УНИАН, ранее Астафьева показала, как полностью голая позирует на камеру.
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