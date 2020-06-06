Даша Астафьева показала, как полностью голая позирует на камеру (фото)

Съемки проходили в номере одного из отелей Львова.

Украинская певица Даша Астафьева поделилась новым откровенным снимком.

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«Настроение – Львов», – отметила она в подписи к снимку.

Астафьева показала, как позирует полностью обнаженная возле окна в номере одного из отелей Львова. Из одежды на ней только нечто черное на ногах, напоминающее ботфорты или приспущенное платье.

Многие подписчики певицы восхитились ее образом: «Отличная Даша, отличные цвета интерьера, глаза говорят: спасибо», «Ну и бимба». Но были и те, кто выразил возмущение: «Качество – говно», «Ой, мать моя…».

Ранее УНИАН писал, как известная украинская певица и ведущая снялась без трусиков в откровенном платье.

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