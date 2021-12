От удара артист потерял сознание, чем перепугал Надю Дорофееву.

Супруг популярной певицы Нади Дорофеевой и артист Владимир Дантес получил сотрясение мозга. Инцидент произошел на утро после празднования дня рождения украинского клипмейкера Тани Муиньо в Одессе.

Об этом рассказала Дорофеева в своем Instagram.

Утром, после "сатанистской" вечеринки, Дантес решил сходить в туалет, но эта затея не увенчалась успехом. Он поскользнулся в ванной, упал и очень сильно ударился головой.

"В 8:30 меня будит сильный грохот, я вскакиваю – Вовы рядом нет. Забегаю в туалет и вижу его, он лежит без сознания на кафеле. Я бросилась его приводить в чувство, но он лишь тихонько стонал", – рассказала Дорофеева.

Читайте такжеЗвезда на корпоративе: сколько стоят MOZGI, Верка Сердючка, Полякова и другиеОна пыталась привести мужа в сознание – обливала водой, била по щекам и пыталась поднять, но "он просто замер и перестал издавать звуки".

"Надо было срочно вызвать скорую, а я упала в ступор. В голове было 911 и 937 99 92 — в общем, все что угодно, кроме 103. И как только я вспомнила, и начала звонить — Вова встал и просто прошел мимо меня и лег в постель", - отметила певица.

В свою очередь Дантес рассказал, что открыл глаза и увидел, как Надя плачет. При этом он был весь мокрый, а на затылке вскочила огромная шишка. Позже врачи диагностировали у артиста сотрясение мозга средней тяжести.

Стоит отметить, что на "сатанинской" вечеринке Дантес был в черных лакированных брюках и красных лакированных ботфортах на каблуке.

Справка УНИАН. Таня Муиньо – украинский клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссер. Она работала над клипами таких популярных исполнителей, как Cardi B, Lil Nas X, Katy Perry, ROSALÍA, MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA и других.

В этом году она получила премию American Music Awards в номинации "Видео года" за работу MONTERO (Call Me By Your Name) американского рэпера Lil Nas X. Данная ее работа вызвала бурное обсуждение из-за эпатажности и неоднозначности.

Как ранее сообщал УНИАН, украинская певица Надя Дорофеева показала развратную вечеринку, которая проходила в честь концерта ее мужа Владимира Дантеса. На "тусе" было все: алкоголь, танцы на коленях и даже облизывание груди.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Анастасия Горбачева