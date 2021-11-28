Певица вышла в свет в стильном образе.

Украинская певица Надя Дорофеева посетила премьеру фильма "Дом Гуччи" в главной роли с Леди Гагой. На кинопоказ она пришла в стильном total-black образе, который дополнила двухсторонним шарфом с логотипом GUCCI.

По словам певицы, у нее всего три вещи от этого всемирно известно бренда. При этом она считает, что лучше иметь меньше вещей, но лучше и качественней. Кроме того, Дорофеева обожает вещи разных дизайнеров - от корейских до итальянских.

Читайте такжеМеган Маркл появилась на публике в алом платье с глубоким декольте и разрезом"Для меня такие вещи - не предмет роскоши, а показатель того, что я сама заработала", - сказала певица.

Отметим, что Надя всегда выглядит очень стильно и молодежно. Модницы часто берут ее стиль на заметку и пытаются повторить.

Напомним, ранее Надя Дорофеева довела до слез кавером на песню Тату "Я не твоя первая". В кадре Надя предстала в черном мини-платье с прозрачными рукавами. Весь клип она сидит на полу и чувственно исполняет песню.

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Автор: Диана Могилевич