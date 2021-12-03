Певица очень радовалась успехам своего мужа и пустилась во "все тяжкие".

Украинская певица Надя Дорофеева показала развратную вечеринку, которая проходила в честь концерта ее мужа Владимира Дантеса. На "тусе" было все: алкоголь, танцы на коленях и даже облизывание груди.

Фрагменты вечеринки Дорофеева публиковала в Stories своего Instagram.

Так, 1 и 2 декабря Дантес давал сольные концерты в Киеве. Певца поддерживала его жена. Дорофеева показала, как перед концертом артист и его команда готовились к выступлению, а после него они все устроили громкое афтепати.

Дорофеева танцевала на коленях, звучала громкая музыка. Под хиты прошлых лет певица и все гости вечеринки "отрывались" на полную. Дошло даже до того, что две блогерши начали мериться грудью. Впоследствии одна из них даже облизала бюст второй.

Концерты Дантеса, кстати, прошли громко и успешно. Певец поразил фанов брутальным черным макияжем, который немного напоминал фирменный мейк-ап солиста группы Maneskin. Дантес исполнил свои песни и каверы на композиции других артистов. Конечно же, он спел хит "Девочка Оля", от которого все были в восторге.

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Автор: Виолетта Орлова