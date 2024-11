Этот артист прославился благодаря хитам "Talking to the Moon" и "Locked Out Of Heaven".

В сети выбрали лучшего певца в мире. Среди претендентов на такое звание оказались немало знаменитых певцов, в частности, Эд Ширан, Эминем, Джастин Тимберлейк, Элтон Джон и другие. Однако им не удалось стать лучшими в этом рейтинге. Триумфатором стал обладатель премии "Грэмми", известный по хитам "Talking to the Moon" и "Locked Out Of Heaven".

Пользователи голосовали за лучшего певца всех времен на портале ListChallenges. По результатам опроса победу одержал 39-летний американский музыкант и автор композиций Бруно Марс, который набрал 1448 голосов.

Недалеко от него отстал ранее упомянутый британский артист Эд Ширан, который занял второе место со своими 1424 голосами. Он известен по песням "Shape of You", "Perfect", "Shivers". А вот бронзу в рейтинге лучших получил покойный американский певец Майкл Джексон, которого не стало в 2009 году.

Стоит указать, что еще два артиста, по мнению респондентов, должны были войти в топ-5. Речь идет об Элвисе Пресли и Шоне Мендесе. Позади себя они оставили не менее известных звезд сцены, среди которых Джастин Бибер, Эминем, Бон Джови, Рики Мартин, Стинг, The Weeknd и другие.

Отметим, что респонденты выбирали лучшего певца среди 100 артистов. Последнее место занял американец Рэнди Ньюман, а перед ним оказался Стивен Уилсон.

Что известно о Бруно Марсе

Бруно Марс - американский певец, композитор, продюсер и мультиинструменталист, который получил мировую известность благодаря своему уникальному стилю, сочетающему поп, R&B, фанк, соул и хип-хоп. Он родился 8 октября 1985 года в Гонолулу, Гавайи. Марс начал свою музыкальную карьеру в молодом возрасте, выступая на сценах Гавайев, а позже переехал в Лос-Анджелес, где подписал контракт с лейблом.

Его дебютный альбом "Doo-Wops & Hooligans (2010) содержал хиты, такие как "Just the Way You Are" и "Grenade", которые принесли ему музыкальные награды, в частности, "Грэмми". Также Бруно выпускал альбомы "Unorthodox Jukebox" (2012) и "24K Magic" (2016). Среди других известных треков Марса "That's What I Like", "Leave The Door Open", "Treasure", "Just the Way You Are" и другие.

Напомним, ранее был назван самый известный человек всех времен. Таким "званием" наградили покойного певца.

