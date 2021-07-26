Певица поделилась в соцсетях пикантным снимком.

Популярная певица, которая решила завершить свою карьеру из-за опеки отца над ней, Бритни Спирс предстала перед поклонниками в очень откровенном образе.

Так, звезда сфотографировалась в джинсовых мини-шортиках и с обнаженной грудью, которую прикрыла руками. Отметим, что такие снимки Бритни никак не подписала, оставила лишь несколько смайликов в виде звездочек.

Фанаты в недоумении, что происходит. То ли это очередной крик о помощи, то ли Спирс начинает потихоньку сходить с ума на почве того, что сейчас происходит в ее жизни.

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Напомним, сейчас идут суды по делу об опеки Джеймса Спирса над своей дочерью Бритни. Долгое время певица молчала, но на последнем судебном заседании она раскрыла всю правду об отношении отца к себе. Звезда рассказала, опекунство приносит ей больше вреда, чем пользы, и лишает права на собственную жизнь. Также она заявила, что люди, которые контролируют ее жизнь, не позволяют ей выйти замуж и завести еще одного ребенка.

Кроме того, как отметила Спирс, ей не позволяют ездить в одной машине с ее молодым человеком. И после объявления о творческом отпуске Бритни против ее воли стали давать литий.

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Автор: Диана Могилевич