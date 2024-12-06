Братья Борисенки впервые за много лет выступили на концерте известной певицы (видео)

Они вновь зажгли публику.

Братья Борисенки, которые запомнились зрителям благодаря шоу "Фабрика звезд", впервые за долгое время появились на сцене. Они выступили на концерте певицы MamaRika.

Они перевели на украинский свой хит "Найди меня на звездном берегу" и исполнили его перед большим количеством зрителей. Позже на сцене появилась сама MamaRika.

Артисты вспомнили свое "фабричное прошлое", а на экране появились кадры с тех времен.

Стоит отметить, что ранее братья Борисенки были любимчиками публики. Однако им не удалось победить на "Фабрике звезд". Кубок победителя забрал Стас Шуринс, о котором в последнее время ничего не слышно. Известно лишь то, что он женился и живет за границей.

Интересно, что Борисенки также долгое время не появлялись на публике. Поэтому можно сказать, что их выступление на концерте MamaRika - дебют. Вернут ли они прежнее расположение поклонников и планируют ли выступать дальше пока неизвестно.

Напомним, ранее певица MamaRika впервые призналась, из-за чего едва не разрушился ее брак. Она говорит, что осознала свои ошибки.

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