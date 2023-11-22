Теперь у нее двое сыновей и одна дочь.

Известная украинская блогерша-миллионница Саша Бо поделилась с поклонниками радостной новостью - она в третий раз стала мамой. 21 ноября на свет появилась ее дочь, которую назвали Верой.

"Наша Верочка. Вчера в 21:45 мы наконец-то встретились. 2330 г, 49 см", - написала Бо.

Известно, что роды проходили в одной из клиник Ивано-Франковска. После рождения малышки молодая мамочка устроила ей фотосессию и показала лицо дочери поклонникам.

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В кадре новорожденная Вера предстала в белом боди, носочках и шапочке. Рядом с ней лежит игрушка в виде барашка.

Отметим, ранее Саша Бо говорила, что боится рожать девочку, потому что в доме будет конкуренция. По ее словам, ее супруг Платон Тарнавский будет больше любить дочку, а не ее.

К слову, с Платоном Саша состоит в браке с 2022 года. Известно, что они вместе учились в университете, однако встречаться начали намного позже.

До отношений с ним Саша уже была замужем за блогером Игорем Пустовитом, от которого родила двоих сыновей. Несколько лет назад пара развелась. Их развод был скандальным, потому что они вылили друг на друга много грязи.

Напомним, ранее Саша Бо рассказывала, что ее беременность проходила с аномалией.

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