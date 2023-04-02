Подробности разрыва он не сообщил.

После скандального развода с Сашей Бо украинский блогер Игорь Пустовит закрутил роман з Линой Сидор, с которой познакомился еще в 2014 году. Тогда они лишь перекинулись парой слов и разошлись по своим дорогам на целых восемь лет.

За это время пустовит уже успел побыть в браке с Сашей Бо, которая родила ему двоих сыновей, и расстаться с ней со скандалом. Экс-супруги облили друг друга грязью и перестали общаться.

После этого Пустовит закрутил роман с Линой, в то время как Бо начала встречаться со своим однокурсником, врачем Платоном Тарнавским. И если девушка вскоре вышла замуж, то Игорь расстался со своей избранницей.

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"Мы больше не вместе. Подробностей и скандалов не будет. На данный момент это все", - написал блогер в инста-сториз.

Стоит отметить, что Сидор пока никак не прокомментировала расставание с Пустовитом. Они лишь удалили все совместные фотографии из соцсетей.

К слову, Лине Сидор 23 года. Родилась она в Калуше, но последнее время жила в Ивано-Франковске. Девушка активно ведет соцсети, где хвастается не только стильными "луками", но и красивым телом.

Напомним, ранее Игорь Пустовит рассказал об отношениях с Сашей Бо после скандального разрыва.

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