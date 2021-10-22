Уже почти 30 лет отважные спасатели из Австралии выпускают эротические календари, деньги от продажи которых они направляют на благотворительность.

Мужественные австралийские пожарные выпустили в продажу очередную ежегодную серию эротических календарей.

Вот уже 29-й год полуобнаженные мужчины с красивыми телами позируют для календаря, радуя женщин (и не только) со всей планеты.

Впрочем, делают они это не просто так, а с добрыми целями – все ради благотворительности, ведь все вырученные от продажи средства идут на различные проекты.

Впервые парни обнажились в 1993 году ради поддержки детских госпиталей, а в последующие годы решили помочь и другим нуждающимся. Особенно активно они поддерживают животных – как в приютах, так и в дикой природе, спасая уникальную австралийскую фауну. За 29 лет работы проект The Australian Firefighters Calendar собрал более 3,2 миллиона долларов под различные проекты, и останавливаться на достигнутом не собирается.

На 2022 год австралийские спасатели подготовили сразу несколько вариантов календарей: классический, летний, с котиками, с песиками, с лошадьми и с экзотическими животными. Также в продаже есть календарь только с животными, а также блокноты, подушки и шоперы.

К слову, украинские спасатели также не отстают от своих австралийских коллег. Например, ГСЧС города Киева уже не первый год выпускает свои календари со спасателями и спасательницами.

Автор: Марина Григоренко