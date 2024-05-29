Актриса резко ответила журналистам.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая ранее признавалась, что болезненно переживает развод, рассказала об имущественных вопросах с экс-супругом - нардепом Александром Божковым. Звезда кино и депутат развелись в прошлом году.

Поклонников актрисы интересует, как она с бывшим поделила общую недвижимость, которую они нажили за время отношений. Журналисты проекта "Утро в большом городе" спросили у Саливанчук, что досталось ей после развода. Однако Анна была категоричной и не захотела комментировать любые вопросы в присутствии детей. В этот момент рядом с ней стоял старший сын Глеб.

"Я ничего не могу вам сказать", - резко ответила Анна.

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Что известно о браке Саливанчук и Божкова

Пара прожила в браке 8 лет. У супругов родились двое детей - сыновья Глеб и Никита. Отношения они разорвали еще в мае 2023 года, однако о разводе актриса объявила только весной 2024 года. Причину разрыва ни актриса, ни нардеп не раскрывают.

Ранее Анна отмечала, что экс-супруг никогда не поднимал на нее руку. Также Саливанчук признавалась, что сейчас переживает сложный период в жизни и пока ее сердце свободно.

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказала о намерениях вступить в армию.

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